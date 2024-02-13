مواجهة روسية أوكرانية في بطولة الدوحة للتنس تنتهي بعد 17 دقيقة فقط

بلغت الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا الدور الثالث لبطولة الدوحة للتنس ذات الـ1000 نقطة، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و211 ألف دولار، على حساب الأوكرانية مارتا كوستيوك.

وتقدمت بافلوتشينكوفا بشوطين مقابل شوط واحد، قبل أن تعلن اللاعبة الأوكرانية انسحابها بسبب الإصابة، وذلك بعد مرور 17 دقيقة فقط من بداية المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

Unfortunate circumstances in Doha as Marta Kostyuk was forced to retire down 1-2* due to health issues, and Anastasia Pavlyuchenkova advances into the third round as a result.



Not the way Nastia would have wanted to earn the win, wishing Marta a speedy recovery! pic.twitter.com/MCyiZYOUVV — WTARussians (@WTArussians) February 13, 2024

🚨 الأوكرانية مارتا كوستيوك تنسحب من المُواجهة أمام الروسية أناستاسيا بافليتشينكوفا بعد تأخرها 1-2 في المجموعة الأولى .. بسبب الإصابة 🤕



🇺🇦 x 🇷🇺#QatarTotalEnergiesOpenpic.twitter.com/UXJiD3ml6B — عشاق التنس Arab Tennis (@ArabTennis20) February 13, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وستواجه أناستاسيا بافلوتشينكوفا (32 عاما) في الدور الثالث لبطولة " Qatar Total Energies Open 2024" اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، التي تغلبت على البلجيكية جريتجى مينين، بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(0-6) و(6-4) في اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء أيضا.

المصدر: RT