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مواجهة روسية أوكرانية في بطولة الدوحة للتنس تنتهي بعد 17 دقيقة فقط

الرياضة

مواجهة روسية أوكرانية في بطولة الدوحة للتنس تنتهي بعد 17 دقيقة فقط
AFP /BARBARA GINDL
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بلغت الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا الدور الثالث لبطولة الدوحة للتنس ذات الـ1000 نقطة، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و211 ألف دولار، على حساب الأوكرانية مارتا كوستيوك.

وتقدمت بافلوتشينكوفا بشوطين مقابل شوط واحد، قبل أن تعلن اللاعبة الأوكرانية انسحابها بسبب الإصابة، وذلك بعد مرور 17 دقيقة فقط من بداية المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

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وستواجه أناستاسيا بافلوتشينكوفا (32 عاما) في الدور الثالث لبطولة " Qatar Total Energies Open 2024" اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، التي تغلبت على البلجيكية جريتجى مينين، بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(0-6) و(6-4) في اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء أيضا.

المصدر: RT 

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