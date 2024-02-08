حركة "لا أخلاقية" لرونالدو لجماهير الهلال تثير ضجة واسعة في السعودية
رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر بحركة "لا أخلاقية" على جماهير الهلال بعد خسارة فريقه أمام "الزعيم" في كأس موسم الرياض مساء يوم الخميس.
وعقب نهاية المباراة قام أحد المشجعين برمي "شال" يحمل شعار الهلال على رونالدو في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس.
🚨 حركة رونالدو الغير اخلاقيه تجاه شعار #الهلال !!!!! 😐#الهلال_النصر#النصر_الهلال#كأس_موسم_الرياضpic.twitter.com/pYiijtfsnv— سعودي 4K (@4k_saudi) February 8, 2024
والتقط رونالدو "الشال" وظهر وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير الهلال من خلال وضعه "الشال" في "سرواله" (الشورت) قبل أن يلقيه على الأرض.
#وصيف_الترفيهيه— محمد العتيبي (@ax751a) February 8, 2024
لقطة غير أخلاقية من 'رونالدو' بعد المباراة تجاه شعار #الهلال ! هل سيكون هناك عقوبات 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/o6pY3AMIWw
وأثار تصرف رونالدو ضجة واسعة في السعودية خاصة من جانب جماهير الهلال التي طالبت بإنزال أقسى العقوبات على "الدون".
لقطة غير أخلاقية من رونالدو بعد المباراة تجاه شعار الهلال !! هل سيكون هناك عقوبات ؟؟ بالطبع لا والف لا والمشكله مو هنا المشكله فيه ناس تدافع عنه وتمجد فيه على حساب نادي يمثل وطنك ويعتبر ند رياضه فقط لا غير #الهلال_النصرpic.twitter.com/sOzwB4tNtR— العالمي (@7I377) February 8, 2024
وتوج فريق الهلال بلقب كأس موسم الرياض، وذلك عقب تغلبه على النصر بهدفين دون رد.
المصدر: RT