حركة "لا أخلاقية" لرونالدو لجماهير الهلال تثير ضجة واسعة في السعودية

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر بحركة "لا أخلاقية" على جماهير الهلال بعد خسارة فريقه أمام "الزعيم" في كأس موسم الرياض مساء يوم الخميس.

وعقب نهاية المباراة قام أحد المشجعين برمي "شال" يحمل شعار الهلال على رونالدو في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس.

والتقط رونالدو "الشال" وظهر وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير الهلال من خلال وضعه "الشال" في "سرواله" (الشورت) قبل أن يلقيه على الأرض.

#وصيف_الترفيهيه



لقطة غير أخلاقية من 'رونالدو' بعد المباراة تجاه شعار #الهلال ! هل سيكون هناك عقوبات 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/o6pY3AMIWw — ‏محمد العتيبي (@ax751a) February 8, 2024

وأثار تصرف رونالدو ضجة واسعة في السعودية خاصة من جانب جماهير الهلال التي طالبت بإنزال أقسى العقوبات على "الدون".

لقطة غير أخلاقية من رونالدو بعد المباراة تجاه شعار ⁧الهلال⁩ !! هل سيكون هناك عقوبات ؟؟ بالطبع لا والف لا والمشكله مو هنا المشكله فيه ناس تدافع عنه وتمجد فيه على حساب نادي يمثل وطنك ويعتبر ند رياضه فقط لا غير #الهلال_النصرpic.twitter.com/sOzwB4tNtR — العالمي (@7I377) February 8, 2024

وتوج فريق الهلال بلقب كأس موسم الرياض، وذلك عقب تغلبه على النصر بهدفين دون رد.

المصدر: RT