شاهد.. احتفال أمير قطر بفوز منتخب بلاده على إيران وبلوغه نهائي كأس آسيا

رصدت عدسات المصورين أمير قطر تميم بن حمد، وهو يحتفل بتأهل منتخب بلاده لنهائي بطولة كأس آسيا المقامة على أرضه وذلك عقب فوزه على إيران بنتيجة 3-2 يوم الأربعاء في الدور نصف النهائي.

وظهر أمير قطر في منصة ملعب الثمامة بالدوحة الذي احتضن المباراة، وهو يبتسم ويصفق بحرارة فرحا بفوز وتأهل قطر للنهائي قبل أن يحتضن أحد الأشخاص الذي كان بجواره لمشاركته الفرحة.

وتلتقي قطر في المباراة النهائية مع الأردن الذي حقق المفاجأة بفوزه على كوريا الجنوبية 2-0 أمس الثلاثاء.

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وهي المرة الثالثة التي تكون فيها المباراة النهائية عربية بحتة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات و2007 بين العراق والسعودية.

المصدر: RT