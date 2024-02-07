شاهد.. احتفال أمير قطر بفوز منتخب بلاده على إيران وبلوغه نهائي كأس آسيا
رصدت عدسات المصورين أمير قطر تميم بن حمد، وهو يحتفل بتأهل منتخب بلاده لنهائي بطولة كأس آسيا المقامة على أرضه وذلك عقب فوزه على إيران بنتيجة 3-2 يوم الأربعاء في الدور نصف النهائي.
وظهر أمير قطر في منصة ملعب الثمامة بالدوحة الذي احتضن المباراة، وهو يبتسم ويصفق بحرارة فرحا بفوز وتأهل قطر للنهائي قبل أن يحتضن أحد الأشخاص الذي كان بجواره لمشاركته الفرحة.
#قطر_ايران— A (@a_7799l) February 7, 2024
فرحة أمير دولة قطر 🇶🇦 الشيخ تميم بن حمد بتأهل منتخب بلاده لنهائي #كأس_آسيا2023 .
🇶🇦 🇶🇦 #قطر_إيرانpic.twitter.com/nUcISSTuJO
شاهد فرحة أمير قطر .. #قطر_أيرانpic.twitter.com/TeFeox0izS— الترند السعودي (@AlTrendAlsaudi) February 7, 2024
وتلتقي قطر في المباراة النهائية مع الأردن الذي حقق المفاجأة بفوزه على كوريا الجنوبية 2-0 أمس الثلاثاء.
وهي المرة الثالثة التي تكون فيها المباراة النهائية عربية بحتة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات و2007 بين العراق والسعودية.
المصدر: RT