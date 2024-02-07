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أمير سعودي يهنئ منتخب الأردن بطريقة مميزة بعد بلوغه نهائي كأس آسيا

الرياضة

أمير سعودي يهنئ منتخب الأردن بطريقة مميزة بعد بلوغه نهائي كأس آسيا
AP
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حرص الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز على تهنئة منتخب الأردن، بعد بلوغه نهائي كأس آسيا المقامة حاليا في قطر للمرة الأولى في تاريخه.

وحجز منتخب الأردن مقعده في نهائي البطولة القارية بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي أمس الثلاثاء.

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ونشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة للجماهير السعودية والأردنية وهي تحتفل معا بتأهل "النشامى"، وعلق قائلا: "ألف مبروك للنشامى.. أداء عظيم وقتالية وروح وتأهل مستحق بجدارة لنهائي كأس آسيا.. مليون مبروك لأهلنا في الأردن".

ويلتقي الأردن في المباراة النهائية المقررة السبت المقبل على ملعب "لوسيل" مع الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة ضد إيران.

المصدر: RT

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