الأردن يدخل التاريخ ويتأهل لنهائي كأس آسيا.. كتيبة عموتة تصنع المجد (فيديو)
واصل منتخب الأردن كتابة التاريخ في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر وأطاح بمنتخب كوريا الجنوبية بالفوز عليه بهدفين دون رد ليبلغ نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.
وسجل ثنائية المنتخب الأردني يزن النعيمات في الدقيقة 53 بعدما تلقى كرة على طبق من ذهب من النجم موسى التعمري، قبل أن يعود الأخير ويسجل الهدف الثاني بنفسه من مجهود فردي، بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب ليراوغ لاعبي كوريا قبل أن يركن الكرة على يمين الحارس.
🚨🚨🚨🚨🚨🎥 |— محمود مجيد (@MMajeedX) February 6, 2024
هدف الأردن العالمي كامل مع احتفالية المنسف وبتعليق فارس عوض.
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🚨🚨🚨🚨🚨🎥 |— محمود مجيد (@MMajeedX) February 6, 2024
هدف الأردن الثاني كامل وجنون فارس عوض.
هذا التعمري … أريد مقعداً .. أريد مقعداً .. هذا مقعدي .. هذا مقعدي.
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وينتظر المنتخب الأردني في النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا الأربعاء بين منتخب قطر مستضيف البطولة بنظيره الإيراني.
المصدر: RT