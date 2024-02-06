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شاهد.. التعمري يسجل هدفا "مارادونيا" للأردن في شباك كوريا الجنوبية

الرياضة

شاهد.. التعمري يسجل هدفا
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أشعل نجم منتخب الأردن موسى التعمري، مواقع التواصل الاجتماعي، بإحرازه هدفا عالميا في شباك كوريا الجنوبية، خلال مباراة المنتخبين في نصف نهائي كأس آسيا يوم الثلاثاء.

وجاء الهدف في الدقيقة 66 من هجمة مرتدة من منتصف الملعب، قادها التعمري الذي انطلق مسرعا كالصاروخ قبل أن يراوغ مدافعي كوريا ويضع الكرة على يمين الحارس مسجلا هدفا عالميا.

وأعاد هذا الهدف إلى الأذهان ما قام به النجم الأسطوري للكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا، عندما أحرز هدفه الشهير في شباك المنتخب الإنجليزي في مونديال 1986، بعد أن توغل من منتصف الملعب مراوغا كل من قابله من المدافعين.

المصدر: RT

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