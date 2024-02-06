شاهد.. التعمري يسجل هدفا "مارادونيا" للأردن في شباك كوريا الجنوبية
أشعل نجم منتخب الأردن موسى التعمري، مواقع التواصل الاجتماعي، بإحرازه هدفا عالميا في شباك كوريا الجنوبية، خلال مباراة المنتخبين في نصف نهائي كأس آسيا يوم الثلاثاء.
وجاء الهدف في الدقيقة 66 من هجمة مرتدة من منتصف الملعب، قادها التعمري الذي انطلق مسرعا كالصاروخ قبل أن يراوغ مدافعي كوريا ويضع الكرة على يمين الحارس مسجلا هدفا عالميا.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سهم (@1SMi_) February 6, 2024
تاااااااااااااااريخ .. الى النهائي يا نشامى
🇯🇴 الاردن 2-0 كوريا الجنوبية 🇰🇷
هدف موسى التعمري 😱😱😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/I1StMW0fDr
موسى التعمري لعيب لعيب لعيب 👏👏 pic.twitter.com/nrD9eGDiAf— Eslam Magdy (@eslammagdy) February 6, 2024
🚨🚨🚨🚨🚨🎥 |— محمود مجيد (@MMajeedX) February 6, 2024
هدف الأردن الثاني كامل وجنون فارس عوض.
هذا التعمري … أريد مقعداً .. أريد مقعداً .. هذا مقعدي .. هذا مقعدي.
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وأعاد هذا الهدف إلى الأذهان ما قام به النجم الأسطوري للكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا، عندما أحرز هدفه الشهير في شباك المنتخب الإنجليزي في مونديال 1986، بعد أن توغل من منتصف الملعب مراوغا كل من قابله من المدافعين.
المصدر: RT