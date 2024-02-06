شاهد.. التعمري يسجل هدفا "مارادونيا" للأردن في شباك كوريا الجنوبية

أشعل نجم منتخب الأردن موسى التعمري، مواقع التواصل الاجتماعي، بإحرازه هدفا عالميا في شباك كوريا الجنوبية، خلال مباراة المنتخبين في نصف نهائي كأس آسيا يوم الثلاثاء.

وجاء الهدف في الدقيقة 66 من هجمة مرتدة من منتصف الملعب، قادها التعمري الذي انطلق مسرعا كالصاروخ قبل أن يراوغ مدافعي كوريا ويضع الكرة على يمين الحارس مسجلا هدفا عالميا.

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تاااااااااااااااريخ .. الى النهائي يا نشامى



🇯🇴 الاردن 2-0 كوريا الجنوبية 🇰🇷



هدف موسى التعمري 😱😱😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/I1StMW0fDr — سهم (@1SMi_) February 6, 2024

موسى التعمري لعيب لعيب لعيب 👏👏 pic.twitter.com/nrD9eGDiAf — Eslam Magdy (@eslammagdy) February 6, 2024

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هدف الأردن الثاني كامل وجنون فارس عوض.



هذا التعمري … أريد مقعداً .. أريد مقعداً .. هذا مقعدي .. هذا مقعدي.



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pic.twitter.com/dJyFeX1fOh — محمود مجيد (@MMajeedX) February 6, 2024

وأعاد هذا الهدف إلى الأذهان ما قام به النجم الأسطوري للكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا، عندما أحرز هدفه الشهير في شباك المنتخب الإنجليزي في مونديال 1986، بعد أن توغل من منتصف الملعب مراوغا كل من قابله من المدافعين.

المصدر: RT