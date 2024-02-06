خلفا لفيتوريا.. مدرب محلي يقترب من قيادة منتخب مصر

يقترب الاتحاد المصري لكرة القدم، من تعيين مدرب محلي لقيادة منتخب مصر الأول، خلال الفترة المقبلة، لخلافة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة.

وأعلن اتحاد الكرة في الأيام الماضية رسميا رحيل فيتوريا وجهازه المعاون بالكامل والتفاوض مع المحامي الخاص به لكيفية حصوله على قيمة الشرط الجزائي المنصوصة في عقده والذي كان من المفترض نهايته بالوصول لنهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد الخروج المبكر من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، من دور الـ 16 للبطولة الإفريقية.

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وحسب ما ذكره الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "العوده للمدرب الوطني، القرار خلال ساعات".

ويأتي كلام أحمد شوبير، في ظل الاتجاه الذي يسود خلال الفترة الحالية، في إسناد المهمة، لمدرب محلي، وسيكون الأقرب لذلك هو حسام حسن المدير الفني الحالي لفريق مودرن فيوتشر ومساعده إبراهيم حسن.

وحسب ما ذكره مصدر خاص لموقع 365scores، فإن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري السابق، رفض فكرة العودة لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أنه متمسك برأيه إنه لن يتواجد مع المنتخب طيلة فترة الاتحاد الكرة الحالي والذي دخل معه في مشاكل عقب رحيله منذ المرة الأولى.

وارتبط اسم حسام حسن بتولي تدريب منتخب مصر في ظل الخبرات الدولية التي يتمتع بها العميد عندما كان لاعبا وبعد أن أصبح مدربا قاد خلالها عدد من الأندية المصرية بعد التجربة مع منتخب الأردن حيث درب فرق الزمالك والمصري والاتحاد السكندري وبيراميدز وسموحة والإسماعيلي والمقاصة والمصرية الاتصالات.

المصدر: "وسائل إعلام"