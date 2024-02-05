موعد مباريات الأدوار النهائية لكأس إفريقيا 2023

تنطلق يوم الأربعاء المقبل، منافسات الدور قبل النهائي للنسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير ولغاية 11 فبراير 2024.

وتأهل إلى "المربع الذهبي" لبطولة القارة السمراء كل من، نيجيريا، جنوب إفريقيا، جمهورية الكونغو وكوت ديفوار.

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الدور نصف النهائي:

يوم الأربعاء 7 فبراير 2024:

الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش

المباراة رقم (49): نيجيريا – جنوب إفريقيا

الساعة (23:00) بتوقيت غرينتش

المباراة رقم (50): جمهورية الكونغو – كوت ديفوار.

المركز الثالث:

يوم السبت 10 فبراير 2024:

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الساعة (23:00) بتوقيت غرينتش

الخاسر من المباراة رقم 49 - الخاسر من المباراة رقم 50

نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم "كوت ديفوار 2023":

يوم الأحد 11 فبراير 2024

الساعة (23:00) بتوقيت غرينتش

الفائز من المباراة رقم 49 - الفائز من المباراة رقم 50.

المصدر: RT