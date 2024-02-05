 
مباشر

موعد مباريات الأدوار النهائية لكأس إفريقيا 2023

الرياضة

موعد مباريات الأدوار النهائية لكأس إفريقيا 2023
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwwy

تنطلق يوم الأربعاء المقبل، منافسات الدور قبل النهائي للنسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير ولغاية 11 فبراير 2024.

وتأهل إلى "المربع الذهبي" لبطولة القارة السمراء كل من، نيجيريا، جنوب إفريقيا، جمهورية الكونغو وكوت ديفوار.

إقرأ المزيد
كوت ديفوار تحقق
كوت ديفوار تحقق "معجزة كروية".. فيديو

الدور نصف النهائي:

يوم الأربعاء 7 فبراير 2024:

الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش

المباراة رقم (49): نيجيريا – جنوب إفريقيا

الساعة (23:00) بتوقيت غرينتش

المباراة رقم (50): جمهورية الكونغو – كوت ديفوار.

المركز الثالث:

يوم السبت 10 فبراير 2024:

إقرأ المزيد
الحكم المصري محمد عادل ينجو من اعتداء لاعبي مالي (فيديو)
الحكم المصري محمد عادل ينجو من اعتداء لاعبي مالي (فيديو)

الساعة (23:00) بتوقيت غرينتش

الخاسر من المباراة رقم 49 - الخاسر من المباراة رقم 50

نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم "كوت ديفوار 2023":

يوم الأحد 11 فبراير 2024

الساعة (23:00) بتوقيت غرينتش

الفائز من المباراة رقم 49 - الفائز من المباراة رقم 50.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا