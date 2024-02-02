"النجم الكبير كريستيانو رونالدو، أين Siiii".. آل الشيخ يكشف عن مفاجآت كبيرة! (فيديو)

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن مجموعة من المفاجآت، خلال حديثه قبل لقاء فريقي النصر وإنتر ميامي الأمريكي (6-0) مساء أمس الخميس، ضمن موسم الرياض.

وتحدث رئيس الهيئة العامة للمتواجدين في المستطيل الأخضر قبل انطلاق صافرة البداية، قائلا: "النجم الكبير كريستيانو رونالدو، وينها Siiii"، وهي كلمة خاصة بالاحتفال الشهير للنجم البرتغالي المخضرم، البالغ من العمر 38 عاما.

سيييييي من تركي آل الشيخ مع كرستيانو رونالدو 💛😂

https://t.co/PJYsgh19bJ — عمرو (@bt3) February 1, 2024

معالي المستشار تركي آل الشيخ :



- مع كرستيانو رونالدو .. سيتم عمل مشروع ترفيهي لـ كرستيانو رونالدو في موسم الرياض القادم وهو أكبر عمل سيتم إنشاءه لـ لاعب كرة قدم.



- لـ محمد الخريجي .. نحن مستعدين لتطوير ملعب النصر أو إنشاء ملعب آخر مثل هذا.



- احتفالية خاصة لـ #النصر بين الشوطين… pic.twitter.com/uPgggcTif0 — صحيفة الكأس (@al_kascom) February 1, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وحضر رونالدو مواجهة نادي النصر ومنافسه إنتر ميامي من على المدرجات، لعدم تمكنه من المشاركة في "الرقصة الأخيرة" بسبب الإصابة.

وأضاف آل الشيخ: "لدينا مشروع جديد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر وهو أكبر مشروع رياضي للاعب في موسم الرياض للموسم المقبل".

وواصل تركي آل الشيخ: "مستعدون في موسم الرياض لعمل شراكة من أجل تطوير ملعب النصر أو إنشاء مشروع آخر بإمكانات ملعب الهلال.. سنقدم احتفالية خاصة بين شوطي المواجهة احتفالا بتحقيق النصر للقب البطولة العربية".

المصدر: وكالات