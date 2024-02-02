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"النجم الكبير كريستيانو رونالدو، أين Siiii".. آل الشيخ يكشف عن مفاجآت كبيرة! (فيديو)

الرياضة

@Turki_alalshikh
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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن مجموعة من المفاجآت، خلال حديثه قبل لقاء فريقي النصر وإنتر ميامي الأمريكي (6-0) مساء أمس الخميس، ضمن موسم الرياض.

وتحدث رئيس الهيئة العامة للمتواجدين في المستطيل الأخضر قبل انطلاق صافرة البداية، قائلا: "النجم الكبير كريستيانو رونالدو، وينها Siiii"، وهي كلمة خاصة بالاحتفال الشهير للنجم البرتغالي المخضرم، البالغ من العمر 38 عاما.

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وحضر رونالدو مواجهة نادي النصر ومنافسه إنتر ميامي من على المدرجات، لعدم تمكنه من المشاركة في "الرقصة الأخيرة" بسبب الإصابة.

وأضاف آل الشيخ: "لدينا مشروع جديد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر وهو أكبر مشروع رياضي للاعب في موسم الرياض للموسم المقبل".

وواصل تركي آل الشيخ: "مستعدون في موسم الرياض لعمل شراكة من أجل تطوير ملعب النصر أو إنشاء مشروع آخر بإمكانات ملعب الهلال.. سنقدم احتفالية خاصة بين شوطي المواجهة احتفالا بتحقيق النصر للقب البطولة العربية".

المصدر: وكالات 

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