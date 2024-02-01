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شاهد.. تفاعل رونالدو مع هدف عالمي "عابر للقارات"

الرياضة

شاهد.. تفاعل رونالدو مع هدف عالمي
@AlNassrFC
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أبهر المدافع الإسباني إيميرك لابورت زميله في نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بهدف رائع سجله في مرمى إنتر ميامي الأمريكي، مساء يوم الخميس، في كأس موسم الرياض.

وسجل إيميرك لابورت الهدف الثالث للفريق "العالمي"، مبكرا في الدقيقة 12 بتسديده كرة قوية من مسافة بعيدة جدا، قبل منتصف الملعب، أسكنها في شباك إنتر ميامي من فوق رأس حارس مرماه المتقدم.

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واحتفل النجم كريستيانو رونالدو، بالهدف العالمي لزميله لابورت، في مدرجات ملعب "المملكة أرينا".

المصدر: RT 

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