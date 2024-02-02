رد فعل تركي آل الشيخ على سداسية النصر بعد دخول ميسي للملعب.. (فيديو)

احتفل رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، في مدرجات ملعب "المملكة أرينا"، بسداسية نادي النصر في مرمى إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن بطولة كأس موسم الرياض.

ورصدت عدسات الكاميرات تركي آل الشيخ وهو يشير بسداسية "العالمي"، وذلك بعد لحظات من دخول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى أرضية الملعب في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

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تركي ال الشيخ يشير الى نتيجة اللقاء 💀💛



6666666666pic.twitter.com/hdZ5nsclSW — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 1, 2024

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وفاجأ نادي النصر منافسه الأمريكي بثلاثة أهداف سريعة سجلها خلال الدقائق الـ12 الأولى، عبر كل لاعب خط الوسط البرتغالي أوتافيو، والمهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت في الدقائق (3، 10، 12) على الترتيب، قبل أن يعود المهاجم البرازيلي ويوقع على "هاتريك" بإحرازه هدفين آخرين الرابع والسادس في الدقيقتين (51 من ركلة جزاء، و90)، بينما تكفل المهاجم السعودي بتسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 68 من عمر المباراة.

المصدر: RT