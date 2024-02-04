"كل شيء محسوب".. تركي آل الشيخ يعلق على مباراة الهلال والنصر ويكشف الجائزة

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن مجسم لقب بطولة كأس موسم الرياض، الذي سيقدم للفريق الفائز به يوم الخميس 8 فبراير الجاري.

ونشر تركي آل الشيخ صورة لمجسم اللقب، عبر حسابه على منصة "إكس"، وعلق قائلا: "الكاس بيكون جاهز للبطل يوم الخميس ... الحدث الاقوى في موسم الرياض و١٠٠ دوله حول العالم تشوف ... النصر يدخل بفرصتين الفوز او التعادل ... والهلال بفرصه وحده الفوز ولاغير الفوز ... 8 فبراير يوم للتاريخ ... ولا تقولون وديه ماعندنا شي ودي كل شي محسوب ... ( بحط المكيف 16)".

الكاس بيكون جاهز للبطل يوم الخميس ... الحدث الاقوى في موسم الرياض و١٠٠ دوله حول العالم تشوف ... النصر يدخل بفرصتين الفوز او التعادل ... والهلال بفرصه وحده الفوز ولاغير الفوز ... ٨ فبراير يوم للتاريخ ... ولاتقولون وديه ماعندنا شي ودي كل شي محسوب ... ( بحط المكيف… pic.twitter.com/h1A7FnSXz0 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 3, 2024

وتقام بطولة كاس موسم الرياض لكرة القدم بمشاركة ثلاثة أندية وهي الهلال والنصر السعوديين وإنتر ميامي الأمريكي.

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وانحصر اللقب بين فريقي الهلال والنصر، بعد فوزهما على نادي إنتر ميامي، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويدخل نادي النصر بفرصتي الفوز والتعادل، بعد فوزه الساحق على إنتر ميامي بست أهداف من دون رد، بينما تغلب الهلال على الفريق الأمريكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ولا بديل للفوز بالنسبة "للزعيم" على "العالمي في المباراة التي ستجمعهما يوم الخميس المقبل، للتتويج باللقب.

المصدر: "@Turki_alalshikh"