كوريا الجنوبية توجه رسالة شديدة اللهجة "لنشامى" الأردن (فيديو)

حجز منتخب كوريا الجنوبية مقعدا له في الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، على حساب نظيره الأسترالي، إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في قطر.

افتتح المهاجم الأسترالي كريغ غودوين التسجيل "للكنغر" في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان بهدف التعادل من ضربة جزاء في الوقت القاتل مع نهاية الوقت الأصلي للمواجهة.

واقتنص النجم الكوري هيونغ مين سون هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة 14 من زمن الشوط الإضافي الأول، من ضربة حرة مباشرة.

وأكمل المنتخب الأسترالي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ايدين أونيل في الوقت الضائع للشوط الإضافي الثاني للقاء، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وضرب منتخب كوريا الجنوبية موعدا في الدور قبل النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كاس آسيا لكرة القدم 2023، مع نظيره الأردني، الذي تغلب بدوره على منتخب طاجيكستان بهدف وحيد، في الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد أحمد بن علي بالعاصمة الدوحة.

المصدر: RT