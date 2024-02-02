كوريا الجنوبية توجه رسالة شديدة اللهجة "لنشامى" الأردن (فيديو)
حجز منتخب كوريا الجنوبية مقعدا له في الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، على حساب نظيره الأسترالي، إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في قطر.
افتتح المهاجم الأسترالي كريغ غودوين التسجيل "للكنغر" في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.
When you catch the volley just right 🎯🇦🇺@continentaltire | #ContiGoals | #AsianCup2023 | #AUSvKORpic.twitter.com/OMXJCBZJHw— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 2, 2024
ورد المهاجم الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان بهدف التعادل من ضربة جزاء في الوقت القاتل مع نهاية الوقت الأصلي للمواجهة.
🇰🇷 Hwang Hee-chan never cracks under pressure!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #AUSvKORpic.twitter.com/Vp3Ka1W0i6— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 2, 2024
واقتنص النجم الكوري هيونغ مين سون هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة 14 من زمن الشوط الإضافي الأول، من ضربة حرة مباشرة.
𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿. 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗴𝗼𝗮𝗹. 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁.— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 2, 2024
🇰🇷 Son Heung-min, legend being legendary! 🐐@VisitSaudi#AsianCup2023 | #MagicMoments | #AUSvKORpic.twitter.com/b3gTUIC6Yu
وأكمل المنتخب الأسترالي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ايدين أونيل في الوقت الضائع للشوط الإضافي الثاني للقاء، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.
وضرب منتخب كوريا الجنوبية موعدا في الدور قبل النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كاس آسيا لكرة القدم 2023، مع نظيره الأردني، الذي تغلب بدوره على منتخب طاجيكستان بهدف وحيد، في الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد أحمد بن علي بالعاصمة الدوحة.
المصدر: RT