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شاهد.. احتفالات الأردن بالإنجاز التاريخي في كأس آسيا

الرياضة

شاهد.. احتفالات الأردن بالإنجاز التاريخي في كأس آسيا
@afcasiancup
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شهد استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، احتفالات عارمة بتأهل منتخب الأردن لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023".

وجاء تأهل منتخب "النشامى" الأردني على حساب نظيره الطاجيكي، المشارك لأول مرة في بطولة القارة الآسيوية، بفوزه عليه بهدف وحيد.

واحتفل لاعبو منتخب الأردن على أرض الملعب بالإنجاز التاريخي بوصولهم لأول مرة إلى المربع الذهبي لبطولة القارة الصفراء، كما توجه للمدرجات للاحتفال مع جماهيرهم.

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يذكر أن منتخب الأردن سيواجه، في الدور قبل النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كاس آسيا لكرة القدم 2023، الفائز من المواجهة التي تجمع منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية، مساء اليوم أيضا، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.

المصدر: RT 

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