شاهد.. احتفالات الأردن بالإنجاز التاريخي في كأس آسيا
شهد استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، احتفالات عارمة بتأهل منتخب الأردن لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023".
وجاء تأهل منتخب "النشامى" الأردني على حساب نظيره الطاجيكي، المشارك لأول مرة في بطولة القارة الآسيوية، بفوزه عليه بهدف وحيد.
سجدة شكر للنجم @TamariMousa بعد التأهل التاريخي للنشامى 👏🇯🇴#كأس_آسيا2023 | #هَيّا_آسيا | #طاجيكستان_الأردنpic.twitter.com/lXFAOGSXwf— #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) February 2, 2024
واحتفل لاعبو منتخب الأردن على أرض الملعب بالإنجاز التاريخي بوصولهم لأول مرة إلى المربع الذهبي لبطولة القارة الصفراء، كما توجه للمدرجات للاحتفال مع جماهيرهم.
النشامى إلى مربع الذهب 👏🇯🇴🔥 pic.twitter.com/UkkJMQ8zRj— Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) February 2, 2024
الاحتفال مع الجمهور له طعم خاص 🥳🤩#كأس_آسيا2023 | #هَيّا_آسيا@TamariMousapic.twitter.com/EbraaM8u3a— #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) February 2, 2024
جمهور النشامى.. الرقم الأصعب 😍🇯🇴#معك_يالنشميpic.twitter.com/WkpeWhJJc9— Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) February 2, 2024
يذكر أن منتخب الأردن سيواجه، في الدور قبل النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كاس آسيا لكرة القدم 2023، الفائز من المواجهة التي تجمع منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية، مساء اليوم أيضا، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.
المصدر: RT