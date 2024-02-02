بسبب السخرية.. رئيس برشلونة يصف تصرفات ريال مدريد بـ"العار"

وجه رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، انتقادات لاذعة لمسؤولي غريمه التقليدي ريال مدريد بسبب سياسة قناة النادي الملكي في الفترة الأخيرة.

وقال لابورتا في تصريحات إذاعة "راديو كتالونيا RAC1" إن: "ريال مدريد يتصرف بشكل غير لائق بسبب السخرية غير المقبولة عبر قناته التليفزيونية".

وأضاف: "لقد قام القاضي بتمديد عملية التحقيق مع برشلونة في قضية نيغريرا بناء على طلب من ريال مدريد رغم أنهم لم يجدوا شيئا منذ عام، وتبين أننا لم نشتر الحكام، ولكن إطالة عملية التحقيقات لابد أن يكون لها حد".

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وأشار رئيس النادي الكتالوني "لقد ترأس المنتمون لريال مدريد لجنة الحكام على مدار 70 عاما، لذا لا نقبل ما يحدث مؤخرا، فأنا لم أتحدث مع فلورنتينو بيريز منذ كأس السوبر الإسباني، وكل مناقشاتنا الأخيرة كانت عن بطولة السوبر ليغ".

وواصل لابورتا هجومه قائلا: "ما تفعله قناة ريال مدريد عار، فهم يفتقدون حمرة الخجل، أنا لا أستوعب كيف يتصرفون بهذه الطريقة، ويجب على لجنة الحكام واتحاد الكرة أن يتحركوا".

وختم خوان لابورتا تصريحاته: "تمديد التحقيقات في قضية نيغريرا هدفه زيادة الضغط علينا، وما حدث في مباراة ريال مدريد وألميريا كان عار أمام أعين الجميع، ومع ذلك يقال إن الحكام يساعدون برشلونة، فأنا غاضب جدا من هذا الأمر".

المصدر: وكالات