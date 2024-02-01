ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري من بوابة خيتافي

استعاد فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب مضيفه خيتافي، إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري.

ويدين الفريق الملكي بالفضل في انتصاره لمهاجمه خوسيلو، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (14، و56) من زمن اللقاء، على ملعب " كولسيوم الفونسو بيريز - Coliseum Alfonso Perez" بمدينة خيتافي.

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وواصل فريق ريال مدريد بذلك سلسلة انتصاراته بفوزه السابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة، ويعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري "لا ليغا"، متجاوز وصيفه جيرونا بفارق نقطتين.

في المقابل، توقف رصيد نادي خيتافي عند 29 نقطة، ويحتل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT