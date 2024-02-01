قميص "الميرينغي" الأغلى في العالم بـ200 مليون يورو

توصلت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، إلى اتفاق جديد من شأنه أن يجعل النادي الملكي مستمرا في التربع على القمة في قائمة أغلى قمصان الأندية في العالم.

ويعتبر ريال مدريد أحد أكبر الأندية في العالم امتلاكا لعقود الرعاية، متفوقا على برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي وغيرها من الأسماء الكبرى.

وكشف نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" فيديو لجهاز حاسوب في منتصف الملعب، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بوجود اتفاق بين نادي ريال مدريد وشركة "HP" العالمية، يساهم في رفع أرباح النادي الملكي من رعاية قميصه بشكل سنوي إلى 200 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يضع ريال مدريد شعار شركة "HP" على ذراع القميص الأيسر في الفترة المقبلة، لينضم رعاة القميص الذين ينعشون خزائن "الميرينغي" بالملايين بموجب العقود الموقعة بين الطرفين.

ويحصل ريال مدريد من شركة أديداس، راعي القميص الأساسي، على 120 مليون يورو بشكل سنوي، كما يجني الفريق الملكي 70 مليون يورو سنويا من التعاقد مع شركة طيران الإمارات "فلاي إيميراتس".

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى إمكانية تحقيق الريال أرباح سنوية تصل إلى مليار يورو، بداية من الموسم القادم، من مختلف مصادر الدخل.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة جاره خيتافي، مساء اليوم الخميس، في ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر جيرونا.

المصدر: وكالات