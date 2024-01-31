مدرب ريال مدريد يكشف موقفه من تمديد عقد نجمه مودريتش

صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بأن النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، يجب أن يتخذ بنفسه قرار تجديد عقده.

وقال كارلو أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي: "مثلما قلت، مودريتش أسطورة في كرة القدم ولريال مدريد، القرارات الخاصة بالمواسم المقبلة يجب أن يتخذها هو".

وتحدث أنشيلوتي مجددا حول علاقته كمدرب مع لاعب الوسط الكرواتي، والذي لم يشارك في آخر مباراتين ولم يجر حتى عمليات الإحماء، بقوله: "يمكنني أن أتفهم أن لاعبا شابا مثل أردا غولر على سبيل المثال يقوم بالإحماء لأنه لا يشارك، ولكنني لا يمكنني فعل ذلك مع مودريتش الذي يبلغ من العمر 38 عاما وسبق له الفوز بخمسة بطولات لدوري الأبطال ويعد أسطورة للنادي".

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وأما فما يخص اللاعب التركي أردا غولر نفسه، فقد طالب المدرب الإيطالي بالصبر قليلا عليه، قائلا: "إنه يتطور بشكل جيد للغاية، يتحسن بدنيا يوما تلو الآخر ويتأقلم في الوقت الحالي على القوة والحدة التي نتمتع بها". وتابع: "بعد 6 أشهر من الإصابات بدأ بشكل أكثر هدوءا، إنه جيد على المستوى البدني وسيحظى ببعض الدقائق ولكن يجب الصبر عليه قليلا".

وأتم كارلو أنشيلوتي: "أعلم أن هناك الكثير من الضغوطات عليه وأن هناك بلدا بأكملها مثل تركيا تريد رؤية أردا غولر في ريال مدريد، أتفهم ذلك جيدا ولكن يجب التحلي بالصبر لأن الفتى لا يزال في الـ18 من عمره، سيأخذ وقته في اللعب مع ريال مدريد".

المصدر: وسائل إعلام