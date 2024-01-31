بسبب "الظالم" ميسي.. هالاند يخطط للانتقال إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بدأ التفكير في الانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وأصبح إيرلينغ هالاند واحدا من أفضل لاعبي العالم، وحصل النجم النرويجي على جائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه رفقة مانشستر سيتي، بالتتويج بالثلاثية التاريخية، إلى جانب فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتحطيمه للرقم القياسي كأفضل هداف في موسم واحد "البريمير ليغ".

ولكن هالاند احتل المركز الثاني في جائزتي الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة "فرانس فوتبول"، و"ذا بيست - the best" المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي إنتر ميامي الأمريكي.

واحتل هالاند الوصافة رغم المستويات المذهلة التي قدمها الموسم الماضي، وقيادة مانشستر سيتي لحصد الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب السوبر الأوروبي.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن الظلم الذي تعرض له هالاند في الجوائز الفردية، دفعه للتفكير في الانتقال إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن هالاند يدرك أن ريال مدريد هو السبيل الوحيد لتحقيق الجوائز الفردية والتفوق على الجميع مستقبلا.

وأكد المصدر أن هالاند يمتلك شرطا جزائيا في عقده مع مان سيتي يتراوح بين 100 و200 مليون يورو.

وترى الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن هذه المبالغ لن تمثل عائقا لريال مدريد، الذي يمتلك ميزانية ضخمة نتيجة تحقيق البطولات بشكل متواصل.

وعلى الرغم من ذلك، فإن إدارة "الميرينغي" برئاسة فلورنتينو بيريز، تضع الفرنسي كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان، كهدف أول في الصيف المقبل.

المصدر: وسائل إعلام