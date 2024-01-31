مدرب البرتغال يفجر مفاجأة مدوية بشأن فوز ميسي بجائزة "الفيفا" لأفضل لاعب

فجر الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، مفاجأة مدوية بشأن فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "ذا بيست" لأفضل لاعبي العالم لعام 2023.

وجاء تتويج ميسي بالجائزة للمرة الثالثة في تاريخه خلال شهر يناير 2024، مفاجئا وخارج التوقعات تماما، متفوقا على النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وقال مارتينيز في تصريحات أبرزتها تقارير إعلامية بريطانية، إن العديد ممن شاركوا في التصويت، لم تكن لديهم دراية كافية بالفترة الخاصة باختيار اللاعبين والمدربين.

وفسر بقوله "البعض كان يعتقد أن فترة التقييم تشمل بطولة كأس العالم 2022"، التي فاز بها منتخب الأرجنتين في 18 ديسمبر 2022 في العاصمة القطرية الدوحة.

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لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ذكر خلال وقت سابق أن فترة التقييم ستبدأ من اليوم التالي مباشرة لنهاية كأس العالم، في 19 ديسمبر 2022، لاختيار الأفضل عن العام الماضي.

وأضاف مارتينيز "أنا أيضا لم أكن أعرف فترة التقييم بدرجة دقيقة، لذلك قمت باختيار الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بناء على مستواه في كأس العالم 2022، وما قدمه بعدها مع إنتر ميلان الإيطالي"، قبل انضمامه في الصيف الماضي إلى النصر السعودي.

وحل المنتخب الكرواتي بقيادة مارسيلو بروزوفيتش في المركز الثالث بجدول ترتيب كأس العالم ليحصد الميدالية البرونزية بالفوز على المغرب، بينما حصل اللاعب على وصافة دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان، بعد الخسارة من مانشستر سيتي.

المصدر: وسائل إعلام