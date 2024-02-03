رئيس برشلونة يكشف الموعد المحتمل لانطلاق "سوبر ليغ".. والأندية المشاركة

توقع رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا أن تنطلق بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم في الموسم المقبل، مقللا من أهمية مشاركة الأندية الإنجليزية في الدوري.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد انطلاق النسخة الأولى من دوري السوبر الأوروبي، الذي شهد ابتعاد الأندية الإنجليزية عن المشهد خلال الفترة الأخيرة.

وشهد ديسمبر 2023، عودة الحياة بشأن مستقبل دوري السوبر الأوروبي، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، التي منحت الأندية حق تنظيم البطولات بعيدا عن الاتحادين الدولي والقاري لكرة القدم.

وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أتوقع أن تنطلق النسخة الأولى من دوري السوبر الأوروبي، خلال الموسم المقبل".

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وتابع: "أتمنى أن ينجح المشروع، كما تم الأمر في كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري الأبطال حاليا) عام 1955، حيث بدأت بعدد قليل ثم أصبحت البطولة الأهم على مستوى القارة".

وأكد في الوقت ذاته أنه "من الممكن أن تنضم أندية إنتر وميلان وروما ونابولي (الإيطالية) إلى ريال مدريد وبرشلونة (الإسبانيين) في دوري السوبر الأوروبي".

وحدد لابورتا كلا من بورتو وسبورتنغ وبنفيكا من الدوري البرتغالي كعناصر مشاركة في البطولة، مع أياكس وفينورد وأيندهوفن من هولندا، بالإضافة إلى مارسيليا الفرنسي وكلوب بروج وأندرلخت البلجيكيين.

واختتم بالحديث عن الأندية الإنجليزية، بقوله: "وجودهم معنا لا يهم، لأنهم يمتلكون بالفعل دوري سوبر خاص بهم (البريميرليغ)".

المصدر: وكالات