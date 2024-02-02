رسميا.. فريق إسباني يضم مدافع منتخب سوريا

انضم اللاعب السوري أيهم أوسو إلى نادي قادش الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2023-24، قادما من نادي سلافيا براغ التشيكي لكرة القدم.

ورحب نادي قادش بلاعبه الجديد البالغ 24 عاما، عبر تغريدة في منصة "x" (تويتر سابقا) جاء فيها: "توصل نادي قادش وسلافيا براغ إلى اتفاق بشأن إعارة أيهم أوسو حتى نهاية الموسم.

ولد أوسو في السويد (01/09/2000)، يلعب في مركز قلب الدفاع، ويمثل المنتخب الوطني السوري. وحتى يوم الأربعاء الماضي، كان يشارك في كأس آسيا، حيث لعب أساسيا في جميع مباريات فريقه الأربع".

👈 توصل نادي قاديش وسلافيا براغ إلى اتفاق بشأن إعارة أيهم أوسو 🇸🇾 حتى نهاية الموسم.

ولد في السويد (01/09/2000)، يلعب في مركز قلب الدفاع، ويمثل المنتخب الوطني السوري. وحتى يوم الأربعاء الماضي، كان يشارك في كأس آسيا، حيث لعب أساسياً في جميع مباريات فريقه الأربع. pic.twitter.com/1GDnn2UhGi — نادي قاديش لكرة القدم (@Cadiz_CFArab) February 1, 2024

أهليييييين بالأوسو 🇸🇾

هلا والله حيا الله !



حيوتي اته 💙💛 أيهم أوسو 🫶 ! pic.twitter.com/LYkae4ztYD — نادي قاديش لكرة القدم (@Cadiz_CFArab) February 2, 2024

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وساهم أوسو في تأهل منتخب سوريا التاريخي إلى ثمن نهائي كأس آسيا إلا أن مشوار الفريق انتهى عند هذا الدور بعد الخسارة أمام إيران بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسبق للمدافع أيهم أوسو أن حمل ألوان عديد الأندية السويدية، على غرار نادي هاكن الذي انضم إليه في عام 2018 واستمر في صفوفه حتى 2021، حيث لعب أيضا بنظام الإعارة لفريق إسكلتستونا وغايس السويديين، قبل أن ينضم إلى سلافيا براغ، حيث أعير منه مرة أخرى إلى هاكن في أغسطس 2023 قبل أن يعود في نهاية العام الماضي.

وقرر سلافيا براغ إعارة اللاعب مرة أخرى لينال فرصا أكبر للعب، وهذه المرة وقع الاختيار على نادي قادش.

ويحتل قادش المركز الثامن عشر في الدوري الإسباني حاليا ويصارع من أجل الابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

المصدر: twitter/Cadiz