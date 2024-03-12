لاعب سوري يجهش بالبكاء بعد لحظة تاريخيه.. وتصرف موراتا معه (صور)

حرص نجم نادي أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، على مساندة اللاعب السوري، أيهم أوسو، لاعب فريق قادش، خلال المباراة بينهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل أيهم أوسو التاريخ كأول لاعب محترف سوري يشارك أساسيا في مباراة ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، وذلك وفقا لحساب نادي قادش على منصة "إكس".

ونشر نادي قادش عبر حسابه على منصة "إكس"، يوم الاثنين الماضي، لقطات مصورة تظهر بكاء لاعبه، أيهم أوسو، عقب صافرة النهاية، بعد أول لظهور له في الدوري "لا ليغا".

وقام ألفارو موراتا، رغم خسارة فريقه المفاجئة بهدفين من دون رد، بدعم لاعب الفريق المنافس، أيهم أوسو، حيث اقترب منه وتحدث إليه، ثم عانقه.

الروح الرياضية 🫶🏼



👏🏻👏🏻 رد فعل ألفارو موراتا @AlvaroMorata عندما رأى أوسو يبكي بعد صافرة النهاية في أول ظهور له في لاليغا. pic.twitter.com/W6e5mFNzcj — نادي قاديش لكرة القدم (@Cadiz_CFArab) March 11, 2024

يذكر أن أيهم أوسو، البالغ من العمر 23 عاما، انضم إلى صفوف نادي قادش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي (2023-2024) قادما من نادي سلافيا براغ التشيكي لكرة القدم، وذلك بعد أن مثل المنتخب السوري في نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم في قطر.

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ولد أيهم أوسو في السويد، ودافع عن ألوان عدد من الأندية السويدية، على غرار نادي هاكن الذي انضم إليه في عام 2018 واستمر في صفوفه حتى 2021، حيث لعب أيضا بنظام الإعارة لفريق إسكلتستونا وغايس السويديين، قبل أن ينضم إلى سلافيا براغ، حيث أعير منه مرة أخرى إلى هاكن في أغسطس 2023 قبل أن يعود في نهاية العام الماضي.

وقرر سلافيا براغ إعارة اللاعب مرة أخرى لينال فرصا أكبر للعب، وهذه المرة وقع الاختيار على نادي قادش.

ويحتل نادي قادش المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 22 نقطة.

المصدر: وسائل إعلام