ليون الفرنسي يلجأ للفيفا بعد فشل صفقة بن رحمة

فشل أولمبيك ليون الفرنسي إتمام تعاقده مع الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية، أمس الخميس.

واجتاز بن رحمة الفحوصات الطبية في ليون قبل المشاركة في تدريبات الفريق، لكن الصفقة لم تعلن بشكل رسمي مع نهاية الميركاتو.

من جانبه، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن إفساد وست هام انتقال الدولي الجزائري للعملاق الفرنسي في الساعات الأخيرة.

وأكد رومانو أن بن رحمة وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى ليون، لكن وست هام لم يقم بالإجراءات الصحيحة عبر نظام "TMS".

وأضاف: "أولمبيك ليون سيتقدم بالتماس للاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيصدر بيانا رسميا بشأن الأمر، فضلا عن استفساره من النادي الإنجليزي عن سبب عدم قيامه بالإجراءات بالشكل المطلوب".

وكان من المفترض أن ينضم بن رحمة صاحب الـ28 عاما إلى ليون على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم.

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من جانبه، قال ليون في بيان عبر موقعه الرسمي: "يأسف أولمبيك ليون بشدة أن يعلن عن فشل صفقة انتقال سعيد بن رحمة لأسباب خارجة عن إرادته، ويشكك في سلوك وست هام الذي لم ينجح في إنهاء الإجراءات الإدارية المطلوبة رغم كل الاتفاقيات المبرمة".

وأضاف: "كان أولمبيك ليون سعيدا بالترحيب بسعيد بن رحمة في ليون، لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله من وست هام، كما ووقع الناديان على اتفاقية انتقال مؤقتة، وحصل ليون على الضوء الأخضر لاستكمال عملية الانتقال بسلاسة وشفافية".

وأكد أنه استكمل كافة الإجراءات الإدارية، بما في ذلك إدراج بيانات اللاعب عبر نظام "TMS"، لكنه تفاجئ بعدم إدراج البيانات من الجانب الإنجليزي، بالرغم من رسائل التذكير المتكررة والاتصالات الهاتفية المتبادلة.

وواصل: "في ظل غياب هذا الإجراء المتبادل من جانب النادي الإنجليزي، وبعد هذا السلوك غير المفهوم، والذي يثير التساؤلات، لا يمكن طلب شهادة الانتقال الدولية قبل وقت إغلاق نافذة الانتقالات".

وختم: "يأسف ليون بشدة لهذا الموقف، الذي يدل على عدم الاحترام من جانب وست اتجاه النادي واللاعب، ويحتفظ بالحق في جميع الإجراءات المناسبة اللازمة للتحقق من صحة الصفقة في وقت لاحق، وتحميل وست هام المسؤولية إذا لزم الأمر".

المصدر: "وكالات"