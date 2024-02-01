رسميا.. التشكيلة الأساسية "للرقصة الأخيرة" بين النصر وإنتر ميامي
يحتضن ملعب "المملكة أرينا"، مساء اليوم الخميس، المباراة المرتقبة بين فريقي النصر السعودي لكرة القدم، وإنتر ميامي الأمريكي، في كأس موسم الرياض 2024.
ومن المقرر أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة (21:00) بتوقيت السعودية.
وخلت التشكيلة الأساسية لنادي النصر، من اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وغاب حتى عن قائمة اللاعبين الاحتياطيين، ليتأكد بذلك عدم مشاركته في "الرقصة الأخيرة".
وسيبدأ البرتغالي لويس كاسترو (62 عاما)، المدير الفني لنادي النصر، بالتشكيلة الأساسية التالية:
26- دافيد أوسبينا
2- سلطان الغنام
5- عبد الله العمري
27- إيميريك لابورت
15- أليكس تيليس
8- عبد المجيد الصليهم
25- أوتافيو مونتيرو
77- مارسيلو بروزوفيتش
94- أندرسون تاليسكا
46- عبد العزيز العليوة
16- محمد مران.
قائمة الفريق الرسمية للمباراة تصـل— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 1, 2024
بالتوفيق لنجومنا 💛#النصر_انتر_ميامي | #AlNassrInterMiamipic.twitter.com/IIxPa2N4Z8
كما غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تشكيلة نادي إنتر ميامي، التي اختارها مواطنه المدرب جيراردو مارتينو (61 عاما) لخوض هذه المباراة ضد "العالمي":
Tonight’s Starting XI vs Al Nassr— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 1, 2024
1PM ET | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/bLZZiKUtPBpic.twitter.com/BH3rRtItRV
المصدر: RT