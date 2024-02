"الرقصة الأخيرة" بين رونالدو وميسي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي

تعرفّ على أوقات فتح بوابات ملعب المملكة أرينا لمباراة اليوم بين نادي النصر وانترميامي في #كأس_موسم_الرياض 🏆⚽



تفتح أبواب الملعب الساعة 5 مساءً 🕒

بداية المباراة الساعة 9 مساءً ⚽



Discover the timings for today's match between AlNassr and Inter Miami in the #RiyadhSeasonCup… pic.twitter.com/DSmI57BfDy