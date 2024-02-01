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"الرقصة الأخيرة" بين رونالدو وميسي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي

الرياضة

AFP /Fayez NURELDINE
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الخميس صوب ملعب "المملكة أرينا" الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين فريقي النصر السعودي، وإنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض.

ويتوق عشاق كرة القدم إلى مشاهدة مواجهة جديدة وقد تكون الأخيرة بين النجمين العالميين، البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي إنتر ميامي. 

ولكن مشجعي النجمين رونالدو وميسي، يشعرون بالقلق وخيبة أمل، بعد أن ترددت أخبار شبه مؤكدة عن غياب "صاروخ ماديرا" عن "الرقصة الأخيرة" أمام "البرغوث" بسب الإصابة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024، اليوم الخميس في تمام الساعة (21:00) بتوقيت السعودية:

يمكن متابعة مباراة النصر وإنتر ميامي بصورة مجانية، داخل وخارج السعودية، عبر القنوات التالية:

قناة السعودية الرياضية المفتوحة "KSA Sports 1 HD"

قناة "MBC" العامة

قناة بي إن سبورتس المفتوحة "beIN Sports HD".

وتقام مسابقة كأس موسم الرياض هذا العالم بنظام الدوري، والفائز هو الحاصل على أكبر عدد من النقاط بمشاركة 3 أندية، هي الهلال والنصر وإنتر ميامي، حيث تختتم المسابقة بـ"الديربي السعودي".

وشهدت المباراة الافتتاحية لموس كأس الرياض 2024، فوز نادي الهلال على إنتر ميامي (4-3) يوم الاثنين الماضي، على ملعب "المملكة أرين" بالعاصمة الرياض.

المصدر: وسائل إعلام 

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