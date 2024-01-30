بعد سداد صلاح القيمة المالية المطلوبة.. الأهلي يفسخ عقده

أعلن نادي الأهلي المصري، مساء أمس الاثنين، فسخ تعاقده بالتراضي مع مهاجمه صلاح محسن، بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به منذ 10 أيام، وبعدما دفع الأخير القيمة المالية المطلوبة.

وقال نادي الأهلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "قام النادي الأهلي بفسخ تعاقده مع صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي. وذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام.. وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق، تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة".

🔴 الأهلي يفسخ تعاقده مع صلاح محسن بالتراضي 🦅 pic.twitter.com/qjFFyvqV2g — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 29, 2024

ولم يعلن نادي الأهلي في منشوره عن القيمة المالية التي سددها صلاح محسن.

وفي الوقت نفسه، أعلن نادي المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع المهاجم صلاح محسن لثلاثة مواسم.

تكتيك .. سرعات … هجوم

نسر جديد ينضم للنسور الخضُر 🤗

صلاح محسن مصراوي 💚🦅#AlMasrySCpic.twitter.com/znvTpJy1yW — Al-Masry SC (@AlMasrySC) January 29, 2024

إقرأ المزيد

وقال نادي المصري في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "المصري يتعاقد مع المهاجم صلاح محسن لثلاثة مواسم".

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع المهاجم صلاح محسن بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

هذا ومن المقرر أن يتم الجهاز الإداري للفريق خلال الساعات القادمة إجراءات قيد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما والذي يشغل مركزي رأس الحربة والجناح المهاجم بقائمة الفريق الذي يستعد لخوض مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب".

facebook/Almasryofficial

المصدر: "twitter/AlAhly/AlMasrySC"