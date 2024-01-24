رئيس "يويفا" يدعو لرفع القيود عن مشاركة المنتخبات والفرق الروسية الشابة في المسابقات الدولية

دعا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين إلى عودة المنتخبات والفرق الروسية الشابة إلى المسابقات الدولية.

وصرح رئيس "اليويفا"، ألكسندر تشيفرين، في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية، عن رغبته في عودة منتخبات وفرق روسيا الشابة إلى البطولات الدولية وتنحيتها عن دائرة العقوبات والاستبعاد "حتى لا يتم غرس كراهية الغرب لدى الأطفال الروس" على حد تعبيره.

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ووفقا له، فإن خطط السماح لفرق الشباب في عام 2023 قد أحبطت بسبب رد الفعل العنيف، حسبما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي".

وأشار رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أنه يود تخفيف القيود حتى لا يعاقب الأطفال "على شيء ليس خطأهم"، لكن الإيقاف لن يتم رفعه عن المنتخبات وفرق الكبار حتى نهاية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، اعتذر كارل إريك نيلسون، النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن التصويت لصالح السماح لفرق روسيا للشباب بالمنافسة.

يذكر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم سمحت للمنتخبات الوطنية الروسية للاعبين تحت سن 17 عاما بالمشاركة في البطولات الدولية بوضع محايد أي المشاركة بدون علم ونشيد وطني وليس على الأراضي الروسية.

المصدر: RT