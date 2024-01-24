تصريحات جدلية.. رئيس "يويفا" يسخر من مبررات رونالدو ويستفز السعوديين بـ"هروب" هندرسون

تحدث السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن المشروع الرياضي الضخم في السعودية، وتأثيره على القارة العجوز.

وبات دوري روشن السعودي للمحترفين وجهة لأبرز نجوم العالم، بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف نادي النصر، تلاه جملة من الصفقات الضخمة بأموال مهولة خصصتها الدولة للتعاقدات.

وفي تصريحات لصحيفة "تليغراف" البريطانية قال تشيفيرين : "أنا لا أخاف من ما يحدث في السعودية.. كرة القدم الأوروبية لها أصولها، والجماهير الرياضية لن تتبع اللاعبين إذا ذهبوا إلى القمر".

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واستشهد رئيس "يويفا"، بالنجم الإنجليزي جوردان هندرسون، متوسط ميدان نادي الاتفاق المنتقل حديثا إلى أياكس أمستردام الهولندي، مؤكدا على أنه لم يستطع اللعب في السعودية، أكثر من 6 أشهر فقط، حيث افتقد الأجواء في الملاعب الأوروبية.

واعتبر ألكسندر تشيفيرين، أن النجوم العالميين ينتقلون إلى الدوري السعودي للمحترفين، من أجل الرواتب الضخمة التي تعرض عليهم، قائلا: "أتفهم هذا الأمر جيدا".

لكن تشيفيرين أعلن رفضه مبررات النجوم العالميين، بالانتقال إلى السعودية، من أجل مساعدة المشروع الرياضي أو بسبب تأثير كريستيانو رونالدو، حيث سخر من هذا الأمر بالقول: "هذه مزحة".

يذكر أن رونالدو، دائما ما يؤكد على أن هدفه الأول هو مساعدة الكرة والمشروع الرياضي في السعودية، معربا عن ثقته بدخول دوري روشن، ضمن قائمة أفضل 3 مسابقات في العالم.

المصدر: "وسائل إعلام"