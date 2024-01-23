هجوم عنيف على كريستيانو رونالدو بسبب تصريحاته

شنت لاوري بوليو لاعبة باريس سان جيرمان السابقة هجوما عنيفا على كريستيانو رونالدو نجم النصر، بسبب تصريحاته الأخيرة عن الدوري الفرنسي ومقارنته بنظيره السعودي.

وقال رونالدو قائد نادي النصر السعودي، البالغ 38 عاما، على هامش مشاركته بحفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" إن الدوري السعودي أفضل من نظيره الفرنسيK متوقعا خلال السنوات القادمة أن يتطور ويتحسن أكثر ويصبح ضمن أفضل 3-4 دوريات في العالم.

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ووصفت بوليو تصريحات رونالدو بالعرجاء والضعيفة والتي لا تستند إلى منطق خاصة في ظل عدم لعب اللاعب في الدوري الفرنسي وعدم معرفته إياه.

ورأت بوليو أن الغرور وتواجد ليونيل ميسي في فرنسا خلال الفترة الماضية جعلا رونالدو يطلق تلك التصريحات، وأضافت لقناة كانال بلوس: "تصريحاته فاجأتني فعلا، لماذا يهاجم الدوري الفرنسي؟ هل لأن ميسي لعب هنا؟ أسأل نفسي لماذا ذكر الدوري الفرنسي وليس غيره".

وأضافت:"أعتقد أنه لعب في دوريات أخرى كثيرة باستثناء الفرنسي، ولذا أرى أن تصريحاته عرجاء (تفتقد للمنطق)، فهو لا يعرف الدوري الفرنسي جيدا".

وتابعت: "بصراحة، أشاهد مباريات الدوري السعودي ولا أرى صدقا أن ما قاله صحيح. أعتقد أنها مجرد تصريحات للتواصل والفخر، فهو مغرور جدا. هذا الأمر لن يمنعني من مواصلة الإعجاب به كثيرا، لكنني لست معجبة بتصريحاته تلك".

يذكر أن النجم البرتغالي انضم إلى الدوري السعودي منذ يناير 2023، حيث وقع عقدا مع النصر يمتد لعامين ونصف مقابل 200 مليون يورو سنويا.

المصدر: "وسائل إعلام"