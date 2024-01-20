نقل مدرب "أسود التيرانغا" أبطال كأس أمم إفريقيا إلى المستشفى (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام اليوم السبت، أن المدير الفني لمنتخب السنغال، أليو سيسي، دخل المستشفى في العاصمة الإيفوارية "ياموسوكرو" لأسباب غير معلنة.

وجاء نقل أليو سيسيه إلى المستشفى، بعد فوز منتخب بلاده "أسود النيرانغا" على نظيره الكاميرون (3-1) في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن ثاني جولات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023.

📹 HIGHLIGHTS: 🇸🇳 3-1 🇨🇲



Senegal offered their fans a goal show on the pitch to go straight to the round of 16 ☄️#SENCAM | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether — CAF (@CAF_Online) January 19, 2024

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ويتولى سيسيه، الذي أمضى الليلة الماضية في المستشفى بحسب قناة "كانال بلوس" الفرنسية، تدريب منتخب بلاده منذ 2015 وقاده للفوز بكأس الأمم الإفريقية في نسختها الأخيرة قبل عامين.

فضلا عن ذلك، تولى المدرب البالغ من العمر 47 عاما تدريب منتخب السنغال في آخر نسختين من كأس العالم.

وحقق منتخب السنغال، حامل اللقب، انتصاره الثاني على التوالي، وضمن تأهله مبكرا إلى دور الـ16 للبطولة، المقامة حاليا في كوت ديفوار "ساحل العاج".

المصدر: وسائل إعلام