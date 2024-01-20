كأس إفريقيا.. الجزائر تنجو من الهزيمة أمام بوركينا فاسو (فيديو)

نجا منتخب الجزائر من الهزيمة أمام بوركينا فاسو (1-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة الثانية لدور المجموعات ضمن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة في كوت ديفوار.

ويدين منتخب "محاربي الصحراء" بالفضل في خروجه بنقطة ثمينة من هذه المواجهة لمهاجمه بغداد بونجاح، الذي أحرزه هدفيه، الأول في الدقيقة 51 والثاني في الوقت القاتل، عند الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا للضائع من عمر المباراة.

🚨🌍 GOAL | Algeria 1-1 Burkina Faso | Bounedjah



BOUNEDJAH HAS EQUALIZED !!!!!pic.twitter.com/eP5cbFm5Te — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 20, 2024

🚨🌍 GOAL | Algeria 2-2 Burkina Faso | Bounedjah



BOUNEDJAH HAS EQUALIZED IN THE 94TH MINUTE !!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/7njotjcpHa — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 20, 2024

بينما وقع على ثنائية منتخب "الخيول" كل من المهاجمين محمد كوناتي، وبيرتراند تراوري في الدقيقتين (45، 71 من ضربة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء على ملعب "السلام - Stade de la Paix" بمدينة بواكي الإيفوارية (ساحل العاج).

#AESinfo | #CAN2023#BurkinaFaso 🇧🇫

Les étalons nous régalent avec ce magnifique but contre l'Algérie. Le score est de 1-0 à la mi-temps.

Le centre et la tête, tout est allé vite. 🇧🇫💨 pic.twitter.com/zFsA0arc5V — Alliance des Etats du Sahel (AES) Info (@AESinfos) January 20, 2024

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وتعادل منتخب الجزائر في المباراة الثانية على التوالي، بعد الأول أمام نظيره الأنغولي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، على ملعب السلام أيضا، في مستهل مشواره ضمن منافسات النسخة الحالية لبطولة القارة السمراء، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة (D) حتى الآن، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين منتخبي موريتانيا وأنغولا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

بينما كان منتخب بوركينا فاسو قد انتزع فوزا ثمينا من نظيره الموريتاني بهدف وحيد جاء في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، على الملعب ذاته، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، في صدارة المجموعة.

المصدر: RT