الجزائر في مواجهة صعبة أمام بوركينا فاسو.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يخوض منتخب الجزائر مباراة هامة أمام بوركينا فاسو اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الجنوب إفريقي، توم أبونغيل، صفارة بداية اللقاء على ملعب "السلام - Stade de la Paix" بمدينة بواكي الإيفوارية (ساحل العاج)، في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، الساعة (15:00) بتوقيت الجزائر.

وسيبدأ المدير الفني للجزائر جمال بلماضي، هذه المباراة الهامة بالتشكيلة الأساسية التالية:

16- أنتوني ماندريا

20- يوسف عطال

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15- ريان أيت نوري

21- رامي بن سبعيني

2- عيسى ماندي

19- نبيل بن طالب

10- سفيان فيغولي

6- رامز زروقي

7- رياض محرز

8- يوسف بلايلي

9- بغداد بونجاح.

قائمة القنوات الناقلة للمباراة، عبر الرابط التالي: مواجهة على "صفيح ساخن" بين منتخبي الجزائر وبوركينا فاسو.

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يذكر أن منتخب الجزائر بدأ غمار النسخة الحالية لبطولة القارة السمراء، بتعادل مخيب أمام نظيره الأنغولي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، على ملعب السلام.

بينما انتزع منتخب بوركينا فاسو فوزا ثمينا من نظيره الموريتاني بهدف وحيد جاء في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، على الملعب ذاته.

المصدر: وسائل إعلام