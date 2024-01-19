مباراة "نارية" بين الجزائر وبوركينا فاسو.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم السبت، صوب ملعب السلام بمدينة بواكي الإيفوارية، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين منتخبي الجزائر وبوركينا فاسو، ضمن الجولة الثانية لكأس إفريقيا.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الجنوب إفريقي، توم أبونغيل، صفارة بداية المباراة على ملعب "السلام - Stade de la Paix" بمدينة بواكي الإيفوارية (ساحل العاج)، في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، الساعة (15:00) بتوقيت الجزائر.

وتدخل مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة (D) في نهائيات النسخة الـ34 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ويبحث منتخب الجزائر عن تحقيق فوزه الأول في النسخة الحالية لبطولة القارة السمراء، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام نظيره الأنغولي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، على ملعب السلام أيضا، في مستهل مشواره في البطولة.

وتغيب نغمة الانتصارات عن الجزائر منذ فوزها على السنغال بهدف وحيد في المباراة النهائية لنسخة 2019 في القاهرة، حيث خرجت خالية الوفاض من الدور الأول لنسخة 2021 في الكاميرون.

بينما بدأ منتخب بوركينا فاسو غمار نهائيات النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بفوز بشق الأنفس على نظيره الموريتاني بهدف وحيد جاء في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب السلام.

ومن المنتظر أن يجري المدير الفني للجزائر جمال بلماضي بعض التغيرات على تشكيلة الأخضر ضد أنغولا والتي جاءت كالتالي:

16- أنتوني ماندريا

20- يوسف عطال

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15- ريان أيت نوري

21- رامي بن سبعيني

2- عيسى ماندي

19- نبيل بن طالب

22- إسماعيل بن ناصر

17- فارس شايبي

7- رياض محرز

8- يوسف بلايلي

9- بغداد بونجاح.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023:

تنقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا حصريا في الشرق الأوسط عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت - beIN SPORTS"، ومن ضمنها مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب بوركينا فاسو.

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وتنقل مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا عبر شاشة قناتي بي إن سبورتس ماكس الأولى والثانية "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX".

ومن الممكن متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو تطبيق beIN Connect.

الجزائرية الأولى الأرضية.

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة الجزائرية الأرضية التي أعلنت عن إذاعة 17 مباراة ضمن مباريات بطولة كاس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023.

المصدر: وسائل إعلام