رسالة قوية لمصر.. الرأس الأخضر تسحق موزمبيق (فيديو)

أصبح منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى دور الـ16 لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على موزمبيق (3-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، في الجولة الثانية للبطولة.

ووقع على ثنائية الرأس الأخضر "Cape Verde" كل من اللاعبين، تياغو مانويل بيبي، وريان مينديز، وكيفين بينا، في الدقائق (32، 51، 69) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية (ساحل العاج).

This Bebe goal for Cape Verde against Mozambique gats be the goal of the tournament so far #AFCON2023#AFCON2024pic.twitter.com/yEDFQ1WuiU — THE WAVY CREATOR (@_ifycalex) January 19, 2024

ANOTHER CRAZY GOAL FROM CAPE VERDE



AFCON is producing bangers



pic.twitter.com/foJj3gEtnO — Janty (@CFC_Janty) January 19, 2024

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وحقق منتخب الرأس الأخضر انتصاره الثاني على التوالي، بعد فوزه المفاجئ على غانا (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، في الجولة الافتتاحية، ليتربع على عرش صدارة المجموعة الثانية (B) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، ويحجز مبكرا مقعدا له في دور الـ16 الكبار للنسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيحتفظ منتخب الرأس الأخضر بصدارة المجموعة، بغض النظر عن نتيجة مباراته الختامية في دور المجموعات يوم الاثنين المقبل، أمام نظيره المصري صاحب مركز الوصافة برصيد نقطتين.

في المقابل، مني منتخب موزمبيق بالهزيمة الثانية على التوالي، ويقبع في قاع ترتيب المجموعة من دون رصيد.

المصدر: RT