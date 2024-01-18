رئيس يوفنتوس السابق يرى أن التعاقد مع رونالدو كان خطأ

اعتبر الرئيس التنفيذي السابق لنادي يوفنتوس، جوزيبي ماروتا، أن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان خطأ بسبب إخفاقه في إحداث التأثير المرجو في دوري أبطال أوروبا.

انضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس صيف 2018، قادما من ريال مدريد في صفقة قدرت بنحو 110 ملايين يورو، ودافع "صاروخ ماديرا" عن ألوان "البيانكونيري" في 134 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 101 هدف، وقدم 22 تمريرة حاسمة.

وكان يوفنتوس يرى في كريستيانو رونالدو، الرجل الذي سيكسر عقدة "السيدة العجوز" في دوري أبطال أوروبا، حيث خسروا نهائيين في السنوات الأربع السابقة و7 مرات بشكل عام، واصفا ضمه بصفقة القرن.

وقال جوزيبي ماروتا: "توقيع رونالدو ليوفنتوس لم يحقق النتائج المتوقعة. دعونا نقول إن مساهمته لم تتناسب مع التوقعات الكبيرة التي كانت لدينا عند وصوله".

نجح رونالدو محليا بشكل أكبر، حيث سجل 81 هدفا في 98 مباراة خلال 3 مواسم وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي في أول سنتين له في إيطاليا، فضلا عن كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي (مرتين).

إلا أن يوفنتوس في وجود رونالدو لم يتجاوز دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

لعب رونالدو، 23 مباراة بدوري الأبطال، سجل خلالها 14 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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وكان موسم الدون الأخير كارثيا إلى حد ما، حيث احتل يوفنتوس، الذي فازوا بـ9 ألقاب في الدوري على التوالي، المركز الرابع.

وغادر رونالدو، بعد مشاركة واحدة فقط مع النادي الإيطالي في الموسم (2021-2022)، إلى مانشستر يونايتد، قبل الانضمام إلى صفوف نادي النصر السعودي في يناير 2023.

يذكر أن نادي يوفنتوس أعلن إنهاء عقد رئيسه التنفيذي السابق جوزيبي ماروتا، في أواخر شهر سبتمبر 2018، قضاء 8 سنوات مع فريق "السيدة العجوز".

المصدر: وسائل إعلام