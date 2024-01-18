رونالدو ينال جائزة أوروبية لعام 2023

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي بجائزة أفضل هداف في أوروبا لعام 2023، منحها له الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء IFFHS.

وتصدر رونالدو قائمة هدافي عام 2023، ليتفوق على الثنائي كيليان مبابي وهاري كين، مهاجمي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

ووفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء فإن "رونالدو سجل 54 هدفا في 59 مباراة، ليتمكن من تحقيق أفضل حصيلة أهداف له خلال عام واحد، منذ العام 2017، عندما كان لاعبا لريال مدريد الإسباني، وسجل حينها 53 هدفا".

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وتفوق رونالدو على مبابي ورصيده (52 هدفا في 53 مباراة)، وكذلك الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ صاحب الـ(52 هدفا في 57 مباراة)، والنرويجي إيرلينغ هالاند الذي أحرز (50 هدفا في 60 مباراة).

وانضم رونالدو البالغ 38 عاما، إلى النصر في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وسبق أن نال رونالدو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، آخرها عام 2017، كما فاز بجائزة THE BEST لأفضل لاعب في العالم 3 مرات آخرها أيضا في العام 2017.

وعلى مستوى الدوري السعودي، يتصدر رونالدو ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا، ويتقدم بـ3 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي.

المصدر: "وسائل إعلام"