رقم عجز عنه رونالدو.. فلاهوفيتش يدخل تاريخ يوفنتوس في 24 دقيقة

خرج الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، برقم مميز خلال مباراته أمام ضيفه ساسولو (3-0) التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز فلاهوفيتش هدفين رائعين من خارج منطقة الجزاء في غضون 24 دقيقة، ليقود فريق يوفنتوس للفوز على ضيفه ساسولو بثلاثة أهداف من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وأفادت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، أن "فلاهوفيتش كتب رقما تاريخيا لم يسبق تحقيقه منذ بداية جمع البيانات في موسم 2004-2005"، حيث بات المهاجم الصربي أسرع لاعب في يوفنتوس يسجل هدفين من خارج حدود منطقة الجزاء في بداية مباراة بالدوري الإيطالي منذ 19 عاما.

ورغم المسيرة الرائعة التي حققها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس خلال الفترة من 2018 حتى 2021، إلا أنه عجز عن تحقيق مثل هذا الإنجاز، رغم تسجيله 101 هدف.

يذكر أن دوشان فلاهوفيتش (23 عاما) مرشح للرحيل عن يوفنتوس، بنهاية الموسم الجاري، حيث يحظى باهتمام شديد من قبل الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتشيلسي، إضافة إلى ريال مدريد.

المصدر: وكالات