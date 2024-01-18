الروسية بلينكوفا تفجر مفاجأة من العيار الثقيل في أستراليا

أطاحت اللاعبة الروسية آنا بلينكوفا بالنجمة الكازاخية يلينا ريباكينا من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

ونجحت بلينكوفا في قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز مفاجئ على النجمة الكازاخية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: (4-6) و(6-4) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعتين و46 دقيقة.

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وضربت آنا بلينكوفا (25 عاما) موعدا في الدور الثالث للبطولة الإيطالية جاسمين باوليني، التي تغلبت بدورها على الألمانية تاتيانا ماريا، بمجموعتين نظيفتين، بنتيجة: (6-2) و(6-3).

يذكر أن يلينا ريباكينا (24 عاما) وصلت في النسخة الماضية للبطولة إلى المباراة النهائية، التي خسر فيها أمام النجمة البيلاروسية آرينا سابالينكا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) (3-6) و(4-6) يوم السبت 28 يناير 2023.

في حين خرجت الروسية داريا كاساتكينا (26 عاما) من الدور الثاني للبطولة على يد اللاعبة الأمريكية سلون ستيفنز، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين لواحدة، بواقع: (6-4) و(3-6) و(3-6) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس أيضا.

المصدر: RT