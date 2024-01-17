الروسية تيموفييفا تطيح بالنجمة فوزنياتسكي من بطولة أستراليا المفتوحة

أطاحت اللاعبة الروسية ماريا تيموفييفا بالنجمة الدنماركية المخضرمة كارولين فوزنياتسكي من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

ونجحت تيموفييفا في قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على كارولين فوزنياتسكي (33 عاما) بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (1-6) و(6-4) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعتين و22 دقيقة.

What a moment for Maria Timofeeva 👏👏



The qualifier topples Wozniacki 1-6 6-4 6-1. See you in the third round, Maria 👋#AusOpen • #AO2024pic.twitter.com/qZhdc8erMP — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2024

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وضربت ماريا تيموفييفا (20 عاما) موعدا في الدور الثالث لأولى البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 59 مليون دولار، مع البرازيلية بياتريز حداد مايا، التي تغلبت بدورها على الروسية الأخرى، آلينا كورنييفا، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-2).

المصدر: RT