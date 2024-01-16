الروسيتان داريا كاساتكينا وبلينكوفا إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا المفتوحة

بلغت الروسيتان داريا كاساتكينا وآنا بلينكوفا الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 59 مليون دولار.

واستهلت كاساتكينا مشوارها في البطولة بفوز صعب على الأمريكية بيتون ستيرنز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(3-6) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة و50 دقيقة.

وضربت داريا كاساتكينا (26 عاما) موعدا في الدور الثاني للبطولة مع الأمريكية الأخرى سلون ستيفنز التي تغلبت بدورها على صاحبة الأرض الأسترالية وليفيا جادكي، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-1).

بينما جاء تأهل آنا بلينكوفا إلى الدور الثاني لبطولة أستراليا الكبرى، على حساب الإسبانية كريستينا بوكشا، بفوزها عليها بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما كالتالي: (6-4) و(6-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة و17 دقيقة.

وستكون آنا بلينكوفا (25 عاما) على موعد في الدور الثاني للبطولة مع الكازاخية يلينا ريباكينا، التي تغلبت بدورها على التشيكية كارولينا بليشكوفا، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (7-6) و(6-4).

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No.3 seed Elena Rybakina moves through Pliskova 7-6(6) 6-4 to advance in Melbourne ⏩#AusOpen • #AO2024pic.twitter.com/UagwWsn36s — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2024

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المصدر: RT