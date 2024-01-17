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بعد أزمته مع مانشيني.. سلمان الفرج يعلق على فوز السعودية أمام عمان

الرياضة

بعد أزمته مع مانشيني.. سلمان الفرج يعلق على فوز السعودية أمام عمان
@salman_f13
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هنأ قائد المنتخب السعودي سابقا، سلمان الفرج، لاعبي "الأخضر" بعد الفوز على نظيره العماني في مستهل مشوارهما ضمن بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في قطر.

ولم يستدع الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، لاعب نادي الهلال، سلمان الفرج، إلى قائمة الأخضر المشاركة في كأس آسيا، وبرر ذلك بالقول إن اللاعب "رفض خوض المباريات الودية" وهو ما نفاه اللاعب لاحقا في منشور عبر صفحته على منصة "إكس".

وكتب الفرج بعد نهاية مباراة السعودية وعمان، على موقع "إكس": "الحمد لله... ألف ألف مبروك الفوز... أبطال ما قصرتوا والقادم أفضل بإذن الله".

ووجه قائد المنتخب السعودي السابق رسالة للمنتخب العماني وجماهيره قال فيها: "حظ أوفر لأشقائنا المنتخب العماني".

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وأثار استبعاد سلمان الفرج ونواف العقيدي حارس مرمى النصر، وزميله سلطان الغنام ظهير "العالمي"، من قائمة المنتخب أزمة كبرى في السعودية قبل مباراة عمان لكن "الأخضر" نجح بتحقيق فوز صعب بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة.

المصدر: وسائل إعلام 

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