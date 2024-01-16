سر الاحتفال بـ"البالون".. البليهي يوجه رسالة لجماهير المنتخب السعودي بعد الهدف القاتل (فيديو)

خطف السعودي علي البليهي الأضواء خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره العماني (2-1) التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في بداية مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كاس آسيا لكرة القدم.

واقتنص علي البليهي هدف الفوز للأخضر في الوقت القاتل، في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا للضائع من عمر "الديربي العربي" الذي جرى على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان القطرية.

وألغى حكم الساحة الدولي الأسترالي، شون إيفانز، الهدف بداعي التسلل، بعد الحديث مع غرفة تقنية الفيديو "VAR"، ولكنه عاد وأعلن عن صحة الهدف، ربما حدث سوء تفاهم في الحديث.

واحتفل البليهي، مدافع نادي الهلال، بالهدف على طريقته، كما فعل ذلك ذات مرة بعد إحرازه هدفا قاتلا لناديه الهلال أيضا، بـ"نفخ بالون" ولكن هذه المرة أخضر اللون، أمام مدرج الأخضر فاتحا ذراعيه في حركة تعبيرية عن فرحته باقتناصه هدف الفوز الثمين لمنتخب بلاده.

For a second, no one in the stadium knew what to feel! 👀



The Saudi celebrations were pure emotion 🌟#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #KSAvOMApic.twitter.com/UVam21E0m8 — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 16, 2024

تحدث علي البليهي عن الفوز القاتل عقب المباراة، قائلا: "‏حققنا انتصارا مميزا وفي وقت قاتل، أتمنى من الجماهير الوقوف معنا وأن يثقوا باللاعبين وبالمدرب مانشيني ولسنا مسؤولين عما يحدث خارج الملعب".

سر احتفال "البليهي" بـ"البالون"

يذكر أن علي البليهي كشف سر احتفاله الغريب بنفخ "البالون الأزرق" وهو لون زي ناديه الهلال، بعد تسجيله هدف التقدم في مرمى مضيفه الفيحاء (2-0) في وقت متأخر من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، بالجولة الـ19 من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

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وظهر البليهي بعد المباراة في مقطع فيديو مع أحد المشجعين وبسؤاله عن سر احتفاله بهذه الطريقة وهل هذا الاحتفال تقليد للاعب تشيلسي نكونكو؟ رد قائلا: "أقسم بالله لا أعرف من هو نكونكو، ولم أره من قبل، وهذا الاحتفال جاء من رأسي".

وأوضح: "هذا البالون ظل معي شهرين وأضعه في الجورب الخاص بي في كل مباراة ولكن لم أسجل، وحين سجلت احتفلت به".

واحتفل مدافع الهلال الدولي بهدفه الذي سجله في شباك الفيحاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة، وقام بنفخ بالون أزرق أمام مدرج الزعيم فاتحا ذراعيه معبرا عن فرحته بالهدف الأول له هذا الموسم.

وجاء احتفال علي البليهي بهدفه القاتل، على طريقة احتفال لاعب فريق تشيلسي نكونكو.

المصدر: وسائل إعلام