"ريمونتادا" بهدف قاتل ومثير للجدل.. السعودية تقلب الطاولة على عمان في كأس آسيا (فيديو)

بدأ المنتخب السعودي غمار نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، بفوز مثير على نظيره العماني (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

افتتح اللاعب العماني صلاح اليحيائي التسجيل "للأحمر" مبكرا في الدقيقة 14 من ضربة جزاء.

ورد المهاجم السعودي عبد الرحمن غريب بهدف التعادل للأخضر عند الدقيقة 78، قبل أن يقتنص زميله المدافع علي البليهي هدف الفوز لبلاده في الوقت القاتل، في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا للضائع للمباراة على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان القطرية.

هدف السعوديه الثاني.. البليهي pic.twitter.com/BGB43Wowm6 — تغطية مباريات الاخضر 🎥🔥 (@mohd_media909) January 16, 2024

وأثار حكم الساحة الدولي الأسترالي، شون إيفانز، الجدل بإلغائه هدف البليهي بعد التشاور مع غرفة تقنية الفيديو "VAR" ومن ثم عاد وأعلن عن صحة الهدف.

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وحصد منتخب السعودية نقاط المباراة الثلاث ويحتل المركز الثاني في قائمة المجموعة السادسة (F)، بفارق الأهداف خلف منتخب تايلاند، الذي تغلب بدوره على نظيره القرغيزي بهدفين من دون رد في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT