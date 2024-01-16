قمة السعودية وعمان اليوم.. القنوات الناقلة والتشكيلة الأساسية

يحتضن ملعب خليفة الدولي بمدية الريان القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، "الديربي" العربي المرتقب بين منتخبي السعودية وسلطنة عمان، في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الأسترالي، شون إيفانز، صفارة بداية المواجهة بين الأخضر السعودي والأحمر العماني، في الساعة (17.30) بتوقيت غرينيتش، الساعة (20.30) بتوقيت السعودية، والساعة (21.30) بتوقيت سلطنة عمان.

ويلعب منتخبا السعودية وعمان في المجموعة السادسة (F) التي تضم أيضا منتخبي تايلاند وقيرغيزستان واللذين يقصان شريط مباريات هذه المجموعة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (14:30) بتوقيت غرينيتش، على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

تشكيلة المنتخب السعودي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، ناصر الدوسري

خط الوسط: عبد الله الخيبري، محمد كنو، سامي النجعي، سالم الدوسري

خط الهجوم : صالح الشهري.

المدرب: الإيطالي روبرتو مانشيني

تشكيلة المنتخب العماني:

أما القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم، فهي:

اس اس سي سبورت 1 اتش دي (beIN ASIAN CUP 1)

بي ان سبورت آسيا 2 اتش دي (beIN ASIAN CUP 2)

بي ان سبورت آسيا 3 اتش دي (beIN ASIAN CUP 3)

أبو ظبي الرياضية آسيا 1 اتش دي

دبي الرياضية آسيا اتش دي

الكأس 1 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA One HD)

الكأس 2 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA TWO HD)

الرابعة 1 اتش دي

الرابعة 2 اتش دي

SSC1 HD

المصدر: وسائل إعلام