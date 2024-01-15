مدرب السعودية يفجر مفاجأة: ثلاثة لاعبين رفضوا اللعب لصالح المنتخب

فجر الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف عن رفض 3 لاعبين المشاركة مع "الأخضر" في نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم "قطر 2023".

وأثار مانشيني الجدل باستبعاد اللاعبين سلمان الفرج وسلطان الغنام من القائمة الأولية للمنتخب السعودي لخوض نهائيات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، قبل أن يستبعد أيضا نواف العقيدي حارس مرمى نادي النصر، من القائمة النهائية.

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وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين، المكرس لمباراة السعودية ضد عمان المقررة غدا الثلاثاء، عن سبب استبعاد الثلاثي: "هؤلاء اللاعبون هم من قرروا عدم اللعب للمنتخب، ولست أنا".

وأضاف: "الفرج في أول معسكر، قال لي إنه لا يريد أن يلعب مباريات ودية.. والغنام أخبرني بأنه ليس سعيدا باللعب للمنتخب.. والعقيدي ذهب لمدرب الحراس قبل 3 أيام، وقال إنه لو لم يلعب أساسيا فلا يريد البقاء في المعسكر".

وواصل: "الغنام والعقيدي طلبا اللعب كأساسيين، لكني أنا المدرب وصاحب القرار.. سألنا اللاعبين الثلاثة مرتين أو ثلاث، عما إذا كانوا يرحبون بالانضمام للمنتخب، وكانت الإجابة (لا)".

وأردف المدرب الإيطالي: "أسعى لضم اللاعبين الذين يرغبون في تمثيل منتخبات بلادهم، ولا أريد الحديث عن ملف الفرج والغنام والعقيدي مرة أخرى".

ورد مانشيني عن السبب، الذي قد يدفع بعض اللاعبين لرفض اللعب مع منتخب بلادهم، قائلا: "أتفهم رغبة اللاعبين أصحاب الخبرة في اللعب كأساسيين مع المنتخب، لكني لا أفهم لماذا يرفض لاعب شاب الانضمام للمنتخب، طالما لا يضمن مكانا أساسيا!".

وتابع: "هذا منتخب بلدك وليس ناديا اجتماعيا.. أنت تمثل وطنك هنا، وعليك أن تكون سعيدا.. وضع العقيدي غريب، وأواجهه لأول مرة في حياتي.. لكني أحترم كل المواقف، ولدي لاعبون آخرون في القائمة، وسنجد دائما لاعبين يرغبون في تمثيل بلادهم".

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وعن سر عدم تفسيره استبعاد العقيدي من القائمة لمسؤولي المنتخب، أوضح مانشيني: "لم أبلغ الجهاز الإداري للمنتخب، لكني تحدثت مع رئيس الاتحاد بصراحة، وقلت له إن الحارس يريد مغادرة المعسكر، وإن هذه ثالث مرة يرفض فيها اللعب.. ولم يكن الوقت مناسبا للحديث مع باقي المسؤولين".

واستكمل: "علينا فقط التفكير في مباراة عمان.. لا وقت للتفكير في أمور أخرى".

ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة السادسة بكأس آسيا، التي تضم أيضا عمان وتايلاند وقيرغيزستان.

المصدر: وسائل إعلام