شاهد.. أهداف مباراة فلسطين وإيران

استهل منتخب فلسطين مشواره في نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير 2024، بخسارة ثقيلة أمام إيران.

وخسر منتخب "الفدائي" أمام نظيره الإيراني (1-4) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة (C) لكأس أمم آسيا 2023.

وسجل رباعية المنتخب الإيراني كل من اللاعبين، كريم انصاري فرد، وشجاع خليل زاده، ومهدي قائدي، وسردار آزمون في الدقائق (2، 12، 38، 55) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الفلسطيني تامر صيام هدف بلاده الوحيد في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب المدينة التعليمية بالريان.



وحصد منتخب إيران نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الثالثة، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره الإماراتي، الذي تغلب بدوره على منتخب هونغ كونغ بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل منتخب هونغ كونغ المركز الثالث من دون نقاط، بفارق الأهداف أمام نظيره الفلسطيني صاحب المركز الرابع الأخير.

المصدر: RT

🎥 HIGHLIGHTS | 🇮🇷 IR Iran 4️⃣-1️⃣ Palestine 🇵🇸



IR Iran once again win their opening game with a high scoreline to get their #AsianCup2023 campaign going ✨



Match Report 🔗 https://t.co/w1Eqiu1B85#HayyaAsia | #IRNvPLEpic.twitter.com/MvqZJ24KgD — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 14, 2024