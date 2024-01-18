الكشف عن سر استدعاء مدرب المنتخب السعودي لحارس المرمى حامد يوسف

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن سبب استدعاء المدير الفني للمنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، للحارس الشاب حامد يوسف إلى تدريبات الأخضر في كأس آسيا 2023.

وأفاد الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع "إكس"، أن الحارس الشاب حامد يوسف عاد إلى تدريبات المنتخب السعودي، بعد أيام من مغادرته معسكر الأخضر، لكنه سيظل خارج القائمة النهائية في بطولة كأس آسيا 2023، وسيشارك في الحصص التدريبية فقط.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن استدعاء حامد يوسف، لمعسكر المنتخب السعودي في قطر، يأتي بسبب تمسك مانشيني بوجود 4 حراس في التدريبات.

وأوضحت المصادر أن المدرب طلب قبل مواجهة عمان الأخيرة، استدعاء الحارس من معسكر المنتخب السعودي تحت 23 عاما، الذي تحتضنه الإمارات حتى 30 يناير.

والتحق حامد يوسف، صباح أمس الأربعاء بالمعسكر، وشارك في الحصة التدريبية التي فرضها مانشيني على اللاعبين غير المشاركين بصفة أساسية في مواجهة عمان التي انتهت بفوز الأخضر (2-1) في مستهل مشوارهما في نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

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وأشارت المصادر إلى أن بوجود 4 حراس، يسمح بتقسيمهم إلى زوجين أثناء بعض التدريبات التي تتطلب ذلك، وهو ما يرغب فيه مانشيني.

ولن يكون بمقدور الحارس الشاب الانضمام إلى قائمة الصقور التي تمنع لوائح كأس آسيا إجراء أي تعديلات عليها طالما بدأ المنتخب مشواره في البطولة.

وتضم القائمة الحالية للمنتخب السعودي المشاركة في كأس آسيا 3 حراس مرمى، وهم: أحمد الكسار وراغد النجار ومحمد الربيعي.

المصدر: وسائل إعلام