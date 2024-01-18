سوريا تسقط أمام أستراليا في كأس آسيا (فيديو)

مني المنتخب السوري بهزيمة مؤثرة أمام نظيره الأسترالي (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.

ويدين "الكنغر" الأسترالي بالفضل في انتصاره للاعبه جاكسون إيرفين، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 59 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بقطر.

Goal: Jackson Irvine | Syria 0-1 Australia pic.twitter.com/R19VsYjjxY — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 18, 2024

وحقق منتخب أستراليا بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على نظيره الهندي بهدفين نظيفين في الجولة الافتتاحية، ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية (B) بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط، وتأهل مبكرا إلى دور الستة عشر بغض النظر عن نتائج بقية المباريات.

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بينما تعرض منتخب سوريا للخسارة الأولى، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية مع نظيره الأوزبكي من دون اهداف، يوم السبت الماضي، ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بانتظار نتيجة المباراة الأخرى بين الهند وأوزبكستان في وقت لاحق من اليوم أيضا.

وتنص قواعد بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، على تأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست مباشرة إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

المصدر: RT