"الفدائي" الفلسطيني يخرج بنتيجة بطعم الهزيمة من "الديربي العربي" في كاس آسيا (فيديو)

خرج المنتخب الفلسطيني بتعادل بطعم الهزيمة من "الديربي العربي" أمام نظيره الإماراتي (1-1)، الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وقد وضع المهاجم الإماراتي سلطان عادل "الأبيض" بهدف سجله عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول. ولكن الأبيض الإماراتي تلقى ضربة موجعة في الدقيقة 39 بطرد مدافعه خليفة الحمادي، الذي تسبب في احتساب ركلة جزاء.

وفشل المهاجم الفلسطيني تامر صيام في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف التعادل، حيث تصدى حارس المرمى الإماراتي خالد عيسى لكرته ببراعة.

وتلقى الأبيض ضربة موجعة أخرى بتسجيل مدافعه بدر ناصر عبد العزيز هدفا في مرماه عن طريق الخطأ "للفدائي" عند الدقيقة 50 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

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وأخفق منتخب فلسطين في استغلال النقص العددي في صفوف منافسه وتحقيق أول فوز له في تاريخ نهائيات كأس آسيا على الإطلاق، ليكتفي بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب، وهي الأولى له في النسخة الحالية للبطولة، بعد هزيمته الساحقة على يد نظيره الإيراني (1-4) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد 14 يناير 2024، على ملعب المدينة التعليمية بالريان، وبقي في قاع ترتيب المجموعة الثالثة (C).

بينما رفع المنتخب الإماراتي رصيده بعد هذا التعادل إلى أربع نقاط، وانفرد بصدارة المجموعة متجاوزا بفارق نقطة منتخب إيران قبل مباراته أمام هونغ كونغ، غدا الجمعة.

وكان منتخب الإمارات قد بدأ غمار نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بالفوز على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، يوم الأحد الماضي أيضا، على ملعب خليفة الدولي، بمدينة الريان القطرية.

المصدر: RT